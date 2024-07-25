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20:56, 25 июля 2024Наука и техника

«Ростех» оценил мощность снарядов «Малки»

«Ростех»: снаряды САУ «Малка» способны лишить иностранные гаубицы боевых качеств

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Мощности снарядов российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания. Возможности САУ оценили в «Ростехе».

«Снаряды российской гаубицы калибра 203 миллиметра обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд [немецкой гаубицы калибра 155 миллиметров] PzH 2000. При этом дальность стрельбы 2С7М обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

САУ 2С7М начали выпускать в 1986 году. Гусеничная машина получила двигатель мощностью 840 лошадиных сил. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет более 47 километров. Этот боеприпас несет около 13 килограммов взрывчатого вещества.

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В июне «Ростех» сообщил о поставке партии САУ 2С43 «Мальва» в войска. Созданная на базе колесного шасси БАЗ установка несет гаубицу калибра 152 миллиметра.

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      Даниил Иринин
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