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10:31, 26 ноября 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о режиме «одновременного огневого налета» самоходки «Мальва»

«Ростех»: мощь САУ «Мальва» раскрывает режим «одновременного огневого налета»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вся мощь самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета, заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Об этом сообщает ТАСС.

В вышеупомянутом режиме САУ почти одновременно выпускает несколько снарядов, которые, летят по разным траекториям, практически одномоментно поражают одну и ту же цель. «Это оружие способно эффективно поражать практически любые цели, которые в принципе можно ликвидировать осколочно-фугасными и высокоточными снарядами», — сказал руководитель.

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В июле госкорпорация сообщила о поставках в войска очередной партии САУ «Мальва».

В том же месяце «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ 2С7М «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.

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