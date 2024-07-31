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17:11, 31 июля 2024Наука и техника

«Ростех» поставил в войска очередную партию САУ 2С43 «Мальва»

«Ростех»: в войска поставлена очередная партия САУ 2С43 «Мальва»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В российские войска поставлена очередная партия самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С43 «Мальва». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Там напомнили, что гаубицы калибра 152 миллиметра смонтированы на шасси БАЗ с формулой 8 на 8 и предназначены для поражения объектов и позиций противника, его артиллерийских батарей, систем противовоздушной обороны и живой силы.

«Самоходное орудие имеет бронирование кабины из высокопрочных марок стали, которое обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков», — заявили в госкорпорации.

В июне «Ростех» также сообщал о поставках в войска САУ 2С43 «Мальва».

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      Иван Потапов
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