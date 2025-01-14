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12:28, 14 января 2025Мир

Лавров высказался о господине на букву Г

Лавров назвал конкурента Мадуро на выборах в Венесуэле господином на букву Г
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о бывшем кандидате в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесе Уррутии, которого Запад считает избранным президентом страны. Слова министра с пресс-конференции в Москве передает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад в принципе одурманен своим величием, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира. Это проявляется не только в Латинской Америке, не только в Венесуэле, не только [Хуан] Гуайдо, не только господин на букву Г... Гонсалес», — сказал Лавров.

Он привел пример со Светланой Тихановской, которую в западных странах считают законным представителем Белоруссии.

«Это самомнение, презренное отношение ко всему остальному миру. Когда мы говорим демократия, это означает: что хочу, то и ворочу. Как сказал Энтони Бликен: "Те, кто не слушает нас, те не будут за демократическим столом — они будут в меню". Они считают себя вправе выносить вердикты по итогам выборов», — добавил министр.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись летом 2024 года. Николас Мадуро набрал на них 51,2 процента голосов, его конкурент Гонсалес заручился поддержкой 44,2 процента избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов. Гонсалес сбежал из страны. США не признали победу Мадуро, который 10 января 2025 года в третий раз был провозглашен президентом Венесуэлы.

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