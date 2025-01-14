Лавров отверг уход России с Ближнего Востока

Глава МИД Лавров: Россия не уходит с Ближнего Востока

Россия не уходит с Ближнего Востока. Вероятность этого отверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Журналист арабского телеканалов спросил Лаврова, что делать после ухода России с Ближнего Востока, где намечается однополярный мир во главе с США.

«У вас такая школа журналистская — вы сделали два утверждения вначале. "Россия ушла с Ближнего Востока" — это уже как бы не обсуждается. После этого — "всем руководят США". И дальше спрашиваете: "как быть?" Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением», — ответил министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заверил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии. Он подчеркнул, что Россия готова помочь в усилиях по нормализации обстановки, а для этого требуется инклюзивный национальный диалог в Сирии.