Лавров рассказал о повседневных контактах с новыми властям Сирии

Лавров: У России есть повседневные контакты с новыми властями в Сирии

Российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наше посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты с новыми сирийскими властями. Мы готовы помочь в усилиях по нормализации обстановки, а для этого, несомненно, требуется инклюзивный национальный диалог в Сирии», — отметил дипломат.

Также Лавров подчеркнул, что говорить об уходе России с Ближнего Востока «нельзя».

Ранее Лавров заявил, что США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу. При этом дипломат добавил, что целью подобных акций является стремление лишить США какой-либо экономической конкуренции.