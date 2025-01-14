Лавров раскритиковал США и ЕС за действия по отношению к Сербии

Лавров: США и ЕС пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать Россию

США и страны Европейского союза (ЕС) пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, что Сербии пытаются выламывать руки. Президент республики Александр Вучич говорил, что страна не свернет с пути в Евросоюз, в ответ он слышал, что нужно признать Косово. То есть таким образом сербский народ приглашают к самоунижению», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что Вашингтон и Брюссель также требуют от Белграда присоединиться ко всем антироссийским санкциям ЕС, тем самым «заставляя предать своего союзника в лице Москвы».

11 января Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома».