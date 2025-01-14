Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 14 января 2025Мир

Лавров раскритиковал США и ЕС за действия по отношению к Сербии

Лавров: США и ЕС пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

США и страны Европейского союза (ЕС) пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, что Сербии пытаются выламывать руки. Президент республики Александр Вучич говорил, что страна не свернет с пути в Евросоюз, в ответ он слышал, что нужно признать Косово. То есть таким образом сербский народ приглашают к самоунижению», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что Вашингтон и Брюссель также требуют от Белграда присоединиться ко всем антироссийским санкциям ЕС, тем самым «заставляя предать своего союзника в лице Москвы».

11 января Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Россияне массово устремились в Африку

      Нурмагомедов сравнил тренерскую карьеру с головной болью

      Лавров стукнул ручкой по микрофону

      Россиянка доверилась мошенникам и потеряла жилье

      Лавров сравнил ущерб от пожаров в США с расходами на Украину

      Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

      Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей

      В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше