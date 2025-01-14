Лавров рассказал о нищете в США на каждом шагу

Лавров: В США много внутренних проблем, и нищета у них на каждом шагу

В США существует много собственных внутренних проблем, таких как нищета, которая у американцев «на каждом шагу». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил атмосферу в Сан-Франциско, когда там делегация России присутствовала на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), указав, что город находится в неблагополучном состоянии.

«У Соединенных Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что ущерб от вспыхнувших в Калифорнии пожаров сопоставим с расходами США на Украину. По его словам, общий ущерб от природного катаклизма составил порядка 150 миллиардов долларов, что даже превышает объем военной помощи Киеву.