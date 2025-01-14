Лавров сравнил ущерб от пожаров в США с расходами на Украину

Лавров: Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с расходами США на Украину

Ущерб от вспыхнувших в Калифорнии пожаров сопоставим с расходами США на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ущерб оценивают под 150 миллиардов долларов. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что масштаб последствий бушующих лесных пожаров в Калифорнии гораздо хуже, чем урон от ядерного удара.