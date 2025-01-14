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09:40, 14 января 2025Мир

Трамп сравнил последствия пожаров в Калифорнии с ядерным ударом

Трамп: Масштаб последствий пожаров в Калифорнии хуже, чем от ядерного удара
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Масштаб последствий бушующих лесных пожаров в штате Калифорния гораздо хуже, чем урон от ядерного удара. Такое мнение выразил избранный президент США Дональд Трамп, его слова передает телеканал Newsmax.

«Я только что видел несколько скрытых снимков с места происшествия. И это гораздо хуже, чем то, что вы видите по телевизору, если это вообще возможно представить. Я считаю, что ущерб больше, чем если бы штат пострадал от ядерного удара. Я никогда не видел ничего подобного. Огромное количество домов, сгоревших дотла. Ничего не стоит», — рассказал политик.

По мнению Трампа, «трагедию можно было бы предотвратить», если бы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом еще во время первого президентства республиканца согласился принять «огромное количество воды, поступающее из Канады от таяния снегов». Будущий американский лидер заявил, что у штата «было бы так много воды, что они не знали бы, что с ней делать».

Ранее Ньюсом объявил, что власти Калифорнии собрали специальную команду, которая уже начала разрабатывать свой «план Маршалла» для восстановления последствий природных пожаров в Лос-Анджелесе.

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