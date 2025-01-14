Многодетная россиянка пожаловалась на съевшую мебель в квартире плесень

Многодетная мать из Новорайчихинска пожаловалась, что квартиру захватила плесень

Многодетная мать из Амурской области пожаловалась, что ее квартиру, где она живет с детьми, захватила плесень. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Ольга воспитывает четверых детей от двух до восьми лет. В 2023 году она купила квартиру, расположенную на третьем этаже дома в поселке Новорайчихинск, причем часть суммы составили средства маткапитала. По словам россиянки, в помещении был нормальный ремонт, однако в новый дом семья перебралась не сразу, а к началу нынешнего учебного года. После заезда она обратила внимание на то, что стены и полы в квартире ледяные, и вскоре после этого повсюду стала разрастаться плесень.

«Постоянная беда. На окнах везде, кухонный гарнитур все, плесень его съела. Он большой, висит на стене. Получается, та стена вся в плесени. Под натяжным потолком тоже. Боюсь даже посмотреть. Если его снять, будет хуже. Плесенью будем дышать», — посетовала многодетная мать. Жительница Амурской области уверена, что причина проблемы — затопление подвала, вода в котором стоит уже на протяжении полутора месяцев. Женщина отметила, что ее соседи с первого этажа опасаются, что в их квартирах провалятся полы.

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