Москвич заплатил за семечко тыквы 120 тысяч рублей

«КП»: Житель Москвы купил семечко тыквы-рекордсмена за 120 тысяч рублей

Москвич решил вырастить рекордную тыкву весом 1000 килограммов и купил семечко на аукционе. Об этом сообщает KP.RU.

29-летний Александр Чусов — агроном-любитель. В 2024 году он вырастил на дачном участке тыкву весом 817 килограммов и поставил рекорд. Тыкву взвесили в «Аптекарском огороде» в Москве и признали самой тяжелой из когда-либо выращенных в России. В 2017 году Чусов вырастил тыкву весом 432 килограмма. В наступившем 2025 году житель столицы намерен вырастить огромную тыкву весом более тонны.

Для достижения этой цели Чусов долго охотился за редким семечком от тыквы, которую в 2022 году вырастил американец Энди Вульф. Тогда Вульф поставил мировой рекорд, его тыква весила 1072 килограмма. На одном из аукционов россиянин не смог выиграть торги — цена выросла до 1,5 тысячи долларов за семечко. Однако ему повезло на другой площадке, он заплатил за семечко 1150 евро (около 120 тысяч рублей).

Покупка пришла Чусову по почте после новогодних каникул. «Из семян этой тыквы рос мировой рекорд, а также огромное количество других тыкв, которые набрали массу свыше тонны. Также гены этой тыквы есть почти во всех топовых тыквах. Самая удачная генетическая линия. Это семечко — огромный риск, ведь можно все запороть. Но если поймать удачу за хвост, то результат будет впечатляющим», — рассказал о своих надеждах молодой агроном.

Ранее сообщалось, что британец, получивший прозвище «король гигантских овощей», установил новый мировой рекорд. Он вырастил огурец со стеблем длиной 6,5 метра.