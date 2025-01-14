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14:22, 14 января 2025Забота о себе

Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

Офтальмолог Курачинова назвала мушки в глазах одним из признаков инсульта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mangostar / Shutterstock / Fotodom

Так называемые мушки в глазах могут появляться при множестве болезней, в том числе и опасных для жизни, рассказала офтальмолог Зарина Курачинова. Ее слова приводит NEWS.ru.

Кучинова назвала появление мушек в глазах одним из характерных признаков глаукомы. Если же этот неприятный симптом возник внезапно и сопровождается затуманиванием в глазах или вспышками света, это может указывать на развитие таких серьезных заболеваний, как диабетическая ретинопатия и инсульт, предупредила врач.

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В заключение офтальмолог добавила, что у большинства людей визуальные помехи в глазах появляются в 40-50 лет. Этот процесс обусловлен возрастными изменениями. В этом случае мушки перед глазами не несут угрозы здоровью и не требуют лечения.

Ранее офтальмолог Аида Бабаева предупредила об опасных причинах сильной слезоточивости. По ее словам, обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывают на инфекцию глаз.

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