На борту самолета с россиянами сработала сигнализация открытия двери

На борту летевшего из Москвы самолета сработала сигнализация открытия двери

На борту самолета российской авиакомпании сработала сигнализация открытия двери. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Астрахань Boeing 737-800 во вторник, 14 января. Экипаж доложил о срабатывании сигнализации открытия передней двери, сигнал срочности не объявлялся.

Несмотря на случившееся, пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения. Посадка в аэропорту Астрахани прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее следовавший в Белоруссию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся из Минеральных Вод в Минск пассажирским лайнером во вторник, 14 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.