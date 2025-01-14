Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:14, 14 января 2025Путешествия

На борту самолета с россиянами сработала сигнализация открытия двери

На борту летевшего из Москвы самолета сработала сигнализация открытия двери
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

На борту самолета российской авиакомпании сработала сигнализация открытия двери. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Астрахань Boeing 737-800 во вторник, 14 января. Экипаж доложил о срабатывании сигнализации открытия передней двери, сигнал срочности не объявлялся.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Несмотря на случившееся, пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения. Посадка в аэропорту Астрахани прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее следовавший в Белоруссию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся из Минеральных Вод в Минск пассажирским лайнером во вторник, 14 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

      Названы простые способы снизить риск падения в гололед

      Экс-кандидат в мэры столицы российского региона утешила земляков после разговора о сексе

      Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

      Россиян призвали срочно зарегистрировать частные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше