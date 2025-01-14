НАТО проведет «беспрецедентные учения» в Европе

El Pais: НАТО проведет учения Steadfast Dart в Румынии, Болгарии и Греции

Альянс НАТО с 10 по 21 февраля проведет военные учения Steadfast Dart на территории Европы — Румынии, Болгарии и Греции. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«Цель состоит в том, чтобы проверить и отработать оперативное развертывание и усиление Сил быстрого реагирования союзников на юго-востоке НАТО в мирное время», — цитирует издание заявление Министерства обороны Испании.

«Беспрецедентные учения» должны пройти в странах восточного флага альянса, являющегося «самой горячей точкой» НАТО, отмечает El Pais. Мадрид намерен задействовать до трех тысяч своих военнослужащих в маневрах, которые пройдут на суше, на море и в воздухе.

Ранее стало известно, что в Steadfast Dart примут участие около десяти тысяч военных из девяти стран-союзниц альянса, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы.