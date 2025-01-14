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21:02, 14 января 2025Из жизни

Названы страны с самой большой грудью у женщин

Daily Mail: Россия заняла шестое место по среднему размеру груди у женщин
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock / Fotodom

Самая большая грудь у жительниц Норвегии. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на статистические данные, собранные сайтом World Population Review.

По информации World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у женщин из Норвегии — от C до D. Кроме Норвегии, в первую пятерку стран входят США, Великобритания, Люксембург и Исландия, где чаще всего носят бюстгальтеры размера C.

Россия заняла шестое место в рейтинге. Здесь, по данным World Population Review, средний размер чашки составляет от B до C. При этом средний индекс массы тела россиянок равен 26,7 — это соответствует незначительному избыточному весу. Авторы исследования отмечают, что в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением, больше средний размер бюстгальтеров.

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Рейтинг замыкают Парагвай, Молдавия, Кипр и Белиз. В этих странах, по утверждению World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера равен A.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляет 14,16 сантиметра.

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