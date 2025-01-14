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13:50, 14 января 2025Россия

Осужденный на 24 года за стрельбу по сослуживцам россиянин пять раз пытался попасть на СВО

Обстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову пять раз отказали в отправке на СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уроженец Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, в 2019 году лишивший жизни восьмерых сослуживцев, пять раз пытался попасть на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов в беседе с Ura.ru.

По словам собеседника агентства, бывшему срочнику, осужденному на 24,5 года, удавалось дойти до этапа апробации, однако в итоге он получал отказ. «При этом ни военные, ни представители ЧВК "Вагнер", куда он также пытался попасть, не объясняли ему причин такого решения. Хотя формально их и нет: у него отсутствуют взыскания», — заявил мужчина.

Шамсутдинов настаивает, что статьи, по которым осужден его сын, не противоречат желанию служить Родине.

Об одной из первых попыток Рамиля Шамсутдинова попасть на спецоперацию стало известно в декабре 2022 года. Тогда россиянин хотел подписать контракт с частной военной компанией «Вагнер».

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В 2019 году, находясь на срочной службе в поселке Горный Забайкальского края, Шамсутдинов открыл огонь из автомата АК-74М по сослуживцам, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восьмерых человек спасти не удалось, еще двое получили тяжелые ранения. На суде защита настояла, что бывший солдат пошел на преступление из-за дедовщины со стороны старослужащих и офицеров. Присяжные единогласно признали рядового виновным, однако сочли, что он заслуживает снисхождения.

ЖЗЛ
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