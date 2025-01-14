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15:22, 14 января 2025Мир

Патрушев объяснил интерес Трампа к Гренландии

Патрушев: Перекраивание карты мира является частью американской традиции
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Перекраивание карты мира является частью американской политической традиции и ее истории, о чем свидетельствует интерес избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью KP.RU.

«Кроме того, как вы сказали, он [Трамп] обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах — это американская традиция», — рассказал помощник российского лидера.

При этом Патрушев усомнился в том, что Трамп задействует вооруженные силы страны для приобретения данных территорий. Однако он подчеркнул, что США будут усиленно продвигать там свои интересы.

Ранее отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что Трамп своими высказываниями о желании заполучить Гренландию пытается запугать другие страны. По его мнению, США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата самого большого острова в мире, потому что располагают собственными природными ресурсами. Однако данный вопрос возник из-за политического стиля 47-го президента США.

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