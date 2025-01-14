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03:37, 14 января 2025Мир

Экс-дипломат назвал высказывания Трампа о Гренландии запугиванием других стран

Экс-дипломат Джатрас назвал слова Трампа о Гренландии запугиванием других стран
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Emil Stach / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп своими словами о желании заполучить Гренландию пытается запугать другие страны, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.

«Соединенные Штаты могут запугать других и заставить их подчиниться», - сказал он, добавив, что эти высказывания стоит рассматривать в контексте других заявлений Трампа: об аннексии Канады и захвате Панамского канала.

По мнению Джатраса, США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата Гренландии, потому что располагают собственными природными ресурсами. «Достичь соглашения с Данией для этой цели было бы, безусловно, проще и дешевле, чем пытаться заставить Копенгаген, не говоря уже о гренландцах, уступить остров США. Опять же, все это не имеет смысла, но это классический Трамп», — отметил экс-дипломат.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что желание избранного Трампа присоединить Гренландию вызывает у России беспокойство. По ее словам, за действиями избранного лидера стоит стремление США усилить свое присутствие в Арктике, которая имеет для России большое стратегическое и геополитическое значение.

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