Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

Полянский: Постпред Британии Барбара Вудворд вышла из себя на встрече СБ ООН

Постпред Великобритании Барбара Вудворд вышла из себя на встрече Совета безопасности (СБ) ООН в формате «формулы Арриа» после выступления российской стороны. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский Telegram-канале.

«Давно я не видел Постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления на созванной ими "формуле Арриа" по обращению с украинскими (именно так — только украинскими) военнопленными», — говорится в публикации.