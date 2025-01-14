Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из «Азова»

Постпредство РФ: Британия пригласила выступить неонациста из «Азова» в СБ ООН

Великобритания пригласила на неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и отъявленного неонациста, в качестве докладчика. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, заседание изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие. «Было бы наивно ожидать сегодня услышать хоть слово правды от устроителей и подобранных ими докладчиков», — заявил Полянский.

Российский дипломат рассказал, что у Горишнего есть татуировка в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова», чье подразделение в 1940 году убило 97 британских военнопленных. «Это все, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии», — заключил Полянский.

Ранее постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что Россию пока не заинтересовали сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат также добавил, что Москва не может воспринимать всерьез «сигналы о неких договоренностях» из Киева.