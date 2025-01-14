Популярная телезвезда снялась в нижнем белье в рекламе

Популярная телезвезда Молли Смит снялась в нижнем белье в рекламе Ann Summers

Участница популярного реалити-шоу Love Island («Остров любви») Молли Смит стала героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Ann Summers. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя уроженка Канады снялась в кружевном комплекте черного цвета, позируя среди цветов. Кроме того, знаменитость запечатлели в ярко-красном боди на фоне свечей. Вдобавок телезвезда примерила розовое белье с перьями и другие комплекты из коллекции бренда, посвященной Дню всех влюбленных.

В декабре 2024 года португальская модель Сара Сампайо снялась в откровенных образах в рекламе голландского бренда Hunkemoller.