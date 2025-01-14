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16:58, 14 января 2025Бывший СССР

Рогов назвал условие наступления российских войск с востока Запорожской области

Рогов: Взятие Великой Новоселки позволит ВС России наступать с востока Запорожья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уничтожение узла обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки и Времевки позволит российским военным наступать на ключевые укрепрайоны украинских войск в Запорожской области с востока и северо-востока. Условие наступления в Запорожье назвал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, взятие населенных пунктов откроет Вооруженным силам (ВС) России возможность наступать на Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Рогов также подчеркнул, что переход этих населенных пунктов под контроль российских военных даст возможность прямого выхода к городу Запорожье.

Он отметил, что остающиеся в районе населенного пункта подразделения ВСУ практически отрезаны. «У них там нарушены поставки снабжения, нет эвакуации, нет ротации, поэтому конгломерат Великой Новоселки и Времевки — это территория обреченных», — рассказал политик.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ атаковали города Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области. По его словам, в городе произошло массовое отключение электричества и начались проблемы со связью.

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