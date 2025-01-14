Россияне оценили выгоду ипотеки

Webbankir: Менее 10 % россиян считают текущие условия ипотеки выгодными

Лишь 9,7 процента россиян считают, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам. Выгоду условий ипотечных кредитов россияне оценили в ходе опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого публикует «Газета.Ru».

Еще 30,3 процента респондентов заявили, что брать ипотеку имеет смысл тем, кто может воспользоваться льготными программами. 60 процентов думают, что оформлять ипотеку в настоящий момент не стоит.

При этом улучшить жилищные условия хотят 60 процентов россиян. 22,6 процента мечтают о собственной квартире, еще 19,4 процента — иметь квартиру побольше, а 7,1 процента — переехать в другой город. 6 процентов хотели сменить район, 5,7 процента — старый дом на новостройку.

Улучшить жилищные условия в ближайшие два года планируют 21,9 процента респондентов, еще 9 процентов собираются купить недвижимость в инвестиционных целях. В то же время 12,9 процента отказались от намерения приобрести жилье из-за высоких ставок, а 22,6 процентов признались, что и до роста ставки не имели возможность улучшить условия проживания. 33,6 процента заявили, что их все устраивает.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 процентов.