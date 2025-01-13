Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 13 января 2025Экономика

В России обрушился объем выдачи ипотеки

ВТБ: Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 %
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сумма выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года составила около 4,8 триллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ.

Показатель оказался на 39 процентов ниже 2023 года, который стал рекордным в истории с выдачами на 7,8 триллиона рублей. Итоги 2022 года составили 4,9 триллиона рублей.

В банке отметили, что в декабре 2024 года выдачи ипотеки оказались на четыре процента выше ноябрьских показателей и составили более 270 миллиардов рублей. Среди выдач основной объем пришелся на семейную ипотеку и другие займы с господдержкой. За декабрь доля выдач по семейной ипотеке достигла максимального за год значения — 84 процентов.

Ожидается, что «семейная» ипотека снова станет драйвером рынка в 2025 году, при этом многое будет зависеть от шагов правительства по поддержке интереса россиян к госпрограмме, отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Он добавил, что в предстоящем году банки сфокусируются на работе с имеющимся кредитным портфелем и расширят сервисы для неипотечных сделок, а также повысят качество обслуживания клиентов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал появление в России новых мер поддержки граждан в рамках семейной ипотеки. До этого российские банки значительно снизили первоначальный взнос по семейной ипотеке, чтобы программа стала более доступной для граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      В Совфеде рассказали о влиянии возможной встречи Путина и Трампа на отношения России и США

      Грузчик совратил 13-летнюю девочку при помощи шантажа в Санкт-Петербурге

      В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

      Крупнейшие госпредприятия Китая показали наихудшие результаты

      В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

      Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП в российском регионе

      Москву накрыл снегопад

      В Кремле высказались об изменениях в риторике США по Украине

      В России предрекли серьезные изменения в Минобороны после окончания СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше