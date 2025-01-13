В России обрушился объем выдачи ипотеки

ВТБ: Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 %

Сумма выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года составила около 4,8 триллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ.

Показатель оказался на 39 процентов ниже 2023 года, который стал рекордным в истории с выдачами на 7,8 триллиона рублей. Итоги 2022 года составили 4,9 триллиона рублей.

В банке отметили, что в декабре 2024 года выдачи ипотеки оказались на четыре процента выше ноябрьских показателей и составили более 270 миллиардов рублей. Среди выдач основной объем пришелся на семейную ипотеку и другие займы с господдержкой. За декабрь доля выдач по семейной ипотеке достигла максимального за год значения — 84 процентов.

Ожидается, что «семейная» ипотека снова станет драйвером рынка в 2025 году, при этом многое будет зависеть от шагов правительства по поддержке интереса россиян к госпрограмме, отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Он добавил, что в предстоящем году банки сфокусируются на работе с имеющимся кредитным портфелем и расширят сервисы для неипотечных сделок, а также повысят качество обслуживания клиентов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал появление в России новых мер поддержки граждан в рамках семейной ипотеки. До этого российские банки значительно снизили первоначальный взнос по семейной ипотеке, чтобы программа стала более доступной для граждан.