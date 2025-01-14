Российская лыжница пожаловалась на условия проживания на Кубке страны в Казани

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания на Кубке России в Казани

Российская лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания спортсменов в Казани, где проходит этап Кубка России. Соответствующее видео она записала в своем Telegram-канале.

Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. «Сумка с вещами заняла весь проход между кроватями. Куда мне класть вещи? Прославленная Казань наша. Прекрасно. Просто жесть», — заявила Кулешова.

Этап Кубка страны по лыжным гонкам в Казани состоится с 16 по 19 января. Российские лыжники с марта 2022 года отстранены от международных соревнований.

В июле прошлого года российская пловчиха Юлия Ефимова раскритиковала условия проживания на Кубке страны в Екатеринбурге. Ей не понравилось то, что на два номера спортсменам был предложен лишь один санузел.