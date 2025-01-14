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19:46, 14 января 2025Спорт

Российская лыжница пожаловалась на условия проживания на Кубке страны в Казани

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания на Кубке России в Казани
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Кулешова

Анастасия Кулешова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания спортсменов в Казани, где проходит этап Кубка России. Соответствующее видео она записала в своем Telegram-канале.

Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. «Сумка с вещами заняла весь проход между кроватями. Куда мне класть вещи? Прославленная Казань наша. Прекрасно. Просто жесть», — заявила Кулешова.

Этап Кубка страны по лыжным гонкам в Казани состоится с 16 по 19 января. Российские лыжники с марта 2022 года отстранены от международных соревнований.

В июле прошлого года российская пловчиха Юлия Ефимова раскритиковала условия проживания на Кубке страны в Екатеринбурге. Ей не понравилось то, что на два номера спортсменам был предложен лишь один санузел.

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