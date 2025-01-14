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18:53, 14 января 2025Наука и техника

Российский «Альбатрос» уничтожил морские дроны на учениях

МО РФ: Корабль «Усть-Илимск» ТОФ уничтожил морские дроны на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Малый противолодочный корабль «Усть-Илимск» проекта 1124М «Альбатрос» уничтожил морские дроны на учениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

«Малый противолодочный корабль (МПК) "Усть-Илимск" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках сдачи курсовой задачи К-2 уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в Авачинском заливе», — говорится в сообщении.

В ходе учения экипаж корабля обнаружил приближающиеся ко входу в Авачинскую бухту скоростные цели, идентифицированные как БЭК. Все цели уничтожили на подходах к местам базирования флота огнем крупнокалиберных пулеметов и автоматов. БПЛА, которые шли к бухте на малых высотах, уничтожили при помощи артиллерийских установок АК-630.

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МПК «Усть-Илимск» предназначен для охраны военно-морских баз, а также соединений кораблей и конвоев судов в прибрежных районах. В арсенал корабля, который ввели в эксплуатацию в 1992 году, входят артиллерийские установки АК-630М, АК-176, реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», торпеды и зенитный комплекс «Оса-МА».

В октябре 2024 года в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили, что на Черноморском побережье испытают акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских БЭК.

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