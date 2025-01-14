США предложили перевести замороженные активы России на специальный счет

CNN: администрация Байдена предложила перевести активы ЦБ РФ на специальный счет

Администрация президента США Джо Байдена предложила перевести замороженные активы России на специальный счет. Такую меру объяснили появлением еще одного стимула для переговоров. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации сообщает CNN.

Ряд знакомых с ситуацией экспертов отмечает, что такой механизм может стать для России новым стимулом для того, чтобы сесть за стол переговоров. Вернуть деньги со спецсчета можно только в рамках мирного соглашения.

«Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить», — пояснил высокопоставленный чиновник администрации.

Однако страны Европы не в восторге от этой идеи, так как считают подобное решение прямой конфискацией и нарушением международного права. При этом именно у европейских партнеров заморожена большая часть средств ЦБ РФ.

Президент Джо Байден планировал обсудить вопрос перевода российских денег с итальянскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Риме на этой неделе. Однако мероприятие отменили из-за самого разрушительного пожара в истории Лос-Анджелеса.

В первой половине декабря прошлого года власти США пообещали Украине кредит на 20 миллиардов долларов за счет доходов от заблокированных российских активов. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, эта мера «обеспечит Украине критически важную поддержку». По этой же схеме страны «Большой семерки» летом 2024 года выделят республике заем на 50 миллиардов долларов.