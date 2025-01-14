Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 14 января 2025Наука и техника

Спутники Starlink будут летать ниже

Спутники Starlink разместят на более низкой орбите, чтобы не мешать астрономам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DeAnna Murano / Globallookpress.com

Корпорация SpaceX предложила снизить высоту орбиты относительно Земли, по которой будут передвигаться спутники Starlink. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа обратили внимание на письмо SpaceX, которое компания отправила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США в конце 2024-го. В нем инженеры компании предложили размещать спутники Starlink на высоте 350 километров — по их словам, таким образом они будут меньше мешать астрономическим наблюдениям. Большая часть спутников SpaceX находится на орбите, удаленной от Земли на расстоянии 550 километров.

По словам специалистов компании, размещенные на низкой орбите спутники тестовой группы на 60 процентов реже оказываются в свете Солнца — таким образом, свет от них реже отражается на поверхность Земли. Также пролетающие спутники стало сложнее замечать невооруженным взглядом.

Рассчеты SpaceX подтвердил Национальный научный фондо (NSF), с которым сотрудничает корпорация. «Новые спутники быстрее проходят через фокальную плоскость телескопа и таким образом находятся вне фокуса», — заметили ученые.

Однако в NSF заявили, что будут тестировать влияние низколетящих спутников на астрономию. Они предположили, что спутники Starlink на низкой орбите могут быть ярче во время наступления сумерек, чем обычные спутники.

В середине января исследователи Rest of World выяснили, что доступ к сервису Starlink в Африке оказался дешевле услуг проводного интернета в регионе. Самый большой разрыв в цене зафиксировали в Зимбабве — 30 против 633 доллара.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      Опубликованы кадры момента мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом

      53-летняя ведущая вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

      В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

      В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

      Российские военные заняли часть позиций ВСУ в Харьковской области

      Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

      В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник

      Спутники Starlink будут летать ниже

      Известный священник установил скрытую камеру в женском туалете храма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше