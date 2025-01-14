Спутники Starlink будут летать ниже

Спутники Starlink разместят на более низкой орбите, чтобы не мешать астрономам

Корпорация SpaceX предложила снизить высоту орбиты относительно Земли, по которой будут передвигаться спутники Starlink. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа обратили внимание на письмо SpaceX, которое компания отправила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США в конце 2024-го. В нем инженеры компании предложили размещать спутники Starlink на высоте 350 километров — по их словам, таким образом они будут меньше мешать астрономическим наблюдениям. Большая часть спутников SpaceX находится на орбите, удаленной от Земли на расстоянии 550 километров.

По словам специалистов компании, размещенные на низкой орбите спутники тестовой группы на 60 процентов реже оказываются в свете Солнца — таким образом, свет от них реже отражается на поверхность Земли. Также пролетающие спутники стало сложнее замечать невооруженным взглядом.

Рассчеты SpaceX подтвердил Национальный научный фондо (NSF), с которым сотрудничает корпорация. «Новые спутники быстрее проходят через фокальную плоскость телескопа и таким образом находятся вне фокуса», — заметили ученые.

Однако в NSF заявили, что будут тестировать влияние низколетящих спутников на астрономию. Они предположили, что спутники Starlink на низкой орбите могут быть ярче во время наступления сумерек, чем обычные спутники.

В середине января исследователи Rest of World выяснили, что доступ к сервису Starlink в Африке оказался дешевле услуг проводного интернета в регионе. Самый большой разрыв в цене зафиксировали в Зимбабве — 30 против 633 доллара.