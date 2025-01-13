Starlink назвали спасением для Африки

Сервис Starlink оказался значительно дешевле проводного интернета в Африке

Доступ к сервису Starlink в Африке оказался дешевле услуг проводного интернета в регионе. Об этом сообщает портал Rest of World.

Журналисты медиа отметили, что спутниковый интернет во многих странах заметно дороже обычного проводного подключения. Однако в случае африканских стран услуги Starlink оказались значительно дешевле предложений местных провайдеров.

Аналитики выяснили, что по крайней мере в 5 из 16 стран подключение к спутниковому интернету заметно выгоднее обычного. Так, в Кении в переводе на американскую валюту местный интернет стоит 23 доллара в месяц, Starlink — 10 долларов, Гана — 71 против 33 долларов, Мозамбик — 55 против 47 долларов, Кабо-Верде — 42 против 32 долларов. Самый большой разрыв заметили в Зимбабве, где местный провайдер просит за интернет 633 доллара, тогда как Starlink доступен за 30 долларов. Таким образом специалисты Rest of World назвали сервис Илона Маска спасением для стран Африки.

Также авторы отчета отметили, что в Кении Starlink стал настолько популярным, что компания приостановила регистрацию новых абонентов. В заключении специалисты подчеркнули, что спутниковый сервис может позволить не только сэкономить, но и предоставить доступ в сеть в тех регионах, где проводного интернета никогда не было.

В конце лета специалисты Recon Analytics рассказали, что пользователи Starlink оказались более счастливыми клиентами услуг домашнего интернета, чем другие потребители. Согласно отчету, 85 процентов американских пользователей провайдера живут в сельской местности.