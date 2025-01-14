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13:50, 14 января 2025Культура

Церемония прощания с Евгенией Добровольской завершилась в Москве

В Москве простились с народной артисткой России Евгенией Добровольской
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом сообщает РБК.

Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова. Проститься с актрисой пришли ее родные, друзья, поклонники и коллеги.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Евгении Добровольской был рак желудка.

Артистки не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой она боролась на протяжении года.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».

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