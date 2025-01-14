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21:07, 14 января 2025Мир

В Британии рассказали о катастрофическом решении Байдена по Украине

Меркурис: Разрешение на удары ракетами ATACMS по России обернулось провалом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение администрации американского президента Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России было провальным. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Это катастрофическое решение, нарушающее российские "красные линии"», — отметил он. По словам эксперта, оно помогло России продемонстрировать возможности ее системы противовоздушной обороны, которую ракеты ATACMS не смогли победить.

Кроме того, добавил Меркурис, подобные удары вынудили российскую сторону применить ракетную систему «Орешник». «Этот шаг, который предприняла администрация Байдена и который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско», — резюмировал он.

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