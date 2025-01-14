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02:09, 14 января 2025Мир

В России обвинили Запад и Украину в открытом шантаже стран Африки

В МИД РФ заявили, что Запад и Украина не брезгуют открытым шантажом стран Африки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Shatokhina Natalia

Директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что представители стран Запада и Украины в попытках противодействовать влиянию России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом африканцев. Такое мнение он выразил в интервью «Известиям».

«Сюда можно отнести и точечные политические демарши в целях не допустить роста влияния России, и развернутую информационную кампанию, чтобы дискредитировать наши усилия», — пояснил Башкин.

По его словам, используются все доступные методы, даже открытый шантаж африканцев. «Это касается как двусторонних связей, так и масштабных мероприятий на высшем уровне», — отметил представитель российского ведомства.

Ранее посол России в Мали Игорь Громыко заявил, что Украина не смогла победить Россию на поле боя и открыла второй фронт в Африке. Он напомнил, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, направив помогающим Киеву странам предупреждение о том, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму.

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