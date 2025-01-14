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23:01, 14 января 2025Россия

В российском городе четыре района частично остались без света

Четыре района Ростова-на-Дону остались без света из-за отключения трех ЛЭП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Четыре района Ростова-на-Дону частично остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

Он уточнил, что из-за одновременного отключения трех высоковольных линий электропередачи (ЛЭП) были обесточены Советский, Железнодорожный, Ленинский и Октябрьский районы. Специалисты уже работают над устранением неисправности. Ожидается, что энергия вернется в дома до конца суток.

13 января жители 11 улиц во Владивостоке остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. До этого без электричества из-за короткого замыкания оказались три населенных пункта в Краснодарском крае — город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.

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