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05:54, 14 января 2025Мир

В российском регионе уничтожили 14 украинских беспилотников

Врио губернатора Слюсарь: Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над территорией региона сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — отметил он.

Ранее российская ПВО сбила 16 беспилотников над Тульской областью. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев. До этого сообщалось, что Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

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