Российская ПВО сбила 16 беспилотников над Тульской областью

Миляев: Средствами ПВО сбиты 16 БПЛА над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате были повреждены несколько машин, хозпостроек и остекления в жилом доме. «Штатными средствами ПВО Минобороны РФ атака отражена, по предварительной информации, уничтожены 16 БПЛА», — подчеркнул губернатор.

Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

Также 9 ноября 10 дронов атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области.