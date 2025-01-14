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10:59, 14 января 2025Интернет и СМИ

В США заявили об отказе Украины от возвращения потерянных территорий

CNN: Киев отложил возвращение потерянных территорий на неопределенный срок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Киев отложил возвращение подконтрольных России территорий на неопределенный срок. Об отказе Украины от борьбы за потерянные земли заявили журналисты телеканала CNN, базирующегося в США.

«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок», — отметили обозреватели CNN. Авторы публикации подчеркнули, что украинские военные вынуждены отступать, в то время как Вооруженные силы РФ продолжают свое наступление на различных направлениях фронта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обе стороны украинского конфликта в настоящее время не готовы к мирным переговорам. Он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, усиливая его позиции на поле боя и создавая условия для будущих переговоров.

До этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий. Отвечая на вопрос, придется ли Киеву уступить Москве территории, которые Россия уже контролирует, глава Госдепа подчеркнул, что Украина всегда будет претендовать на потерянные земли, однако неясно, сможет ли она их вернуть.

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