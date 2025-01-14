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16:26, 14 января 2025Забота о себе

Врач посоветовал россиянам не злоупотреблять соленой пищей и алкоголем

Онколог Ахмаев: Злоупотребление соленой пищей может вызвать рак желудка
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Чтобы снизить риск рака желудка, надо перестать злоупотреблять алкоголем и соленой и острой пищей, заявил онколог Расул Ахмаев. Этот и некоторые другие провокаторы этого недуга он перечислил «Известиям».

Врач назвал рак желудка одним из самых агрессивных онкологических заболеваний, хотя при обнаружении на ранних стадиях прогнозы могут быть благоприятными. По его словам, заболевание может развиться из-за наследственности, хронических заболеваний ЖКТ и бактерии хеликобактер пилори. «Разрастаясь до большой колонии, пилори вытесняет здоровую микрофлору и создает условия для появления воспалительных процессов в желудке. Если хроническое воспаление слизистой желудка не лечить, то это чревато рядом серьезных проблем, главным образом развитием гастрита и язвы. Сегодня уже доказана связь этих фоновых заболеваний с раком», — объяснил онколог.

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В качестве еще одного триггера Ахмаев выделил неправильное питание и вредные привычки. Прежде всего он рекомендовал минимизировать количество острого, соленого и жареного в рационе. По его словам, в такой пище содержатся вредные вещества, в том числе канцерогены, повреждающие здоровые клетки слизистой и способствующие их злокачественному перерождению.

Еще один совет врача — снизить употребление алкоголя и бросить курить, поскольку спирт и содержащиеся в сигаретах вредные вещества повреждают стенки желудка, вызывая воспаление и увеличивая риск рака.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

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