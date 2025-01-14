Захарова ответила отказавшемуся комментировать ее заявления главе МИД Молдавии

Захарова: Главе МИД Молдавии Попшою нечем опровергнуть заявления России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который отказался комментировать ее высказывания.

Он заявил, что перестал комментировать заявления официального представителя МИД России, так как она «не представляет дипломатию». Глава молдавского внешнеполитического ведомства считает, что высказывания являются «лишь элементом пропаганды».

Захарова подчеркнула, что представляет не «абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде». Она отметила, что все слова, сказанные о ситуации в Молдавии, подкрепляются цифрами и фактами. В противном случае Попшой мог бы опровергнуть заявления Москвы.

Представитель МИД добавила, что каждый комментарий был ответом на «русофобскую риторику режима в Кишиневе».

«Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть», — заключила Захарова.

Ранее дипломат высказалась о блокировке Молдавией поставок электроэнергии в Приднестровье. Она назвала ситуацию издевательствами над жителями региона.