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10:39, 8 января 2025Мир

Захарова высказалась о блокировке поставок газа в Приднестровье

Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье издевательством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о блокировке Молдовой поставок газа в Приднестровье. Ее слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Издевательство над жителями Приднестровья», — сказала Захарова.

Она также указала на то, что в Молдавии на данный момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира». «Под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Ранее министерство иностранных дел Приднестровья призвало власти Молдавии решить проблему долга предприятия «Молдовагаз» перед российским «Газпромом».

До этого стало известно, что тысячи домов в Приднестровье остались без горячей воды из-за прекращения поставок российского газа.

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