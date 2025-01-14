Жена Ивана Янковского в бикини поцеловала супруга

Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский поцеловались на фото

Жена российского актера Ивана Янковского актриса Диана Пожарская в откровенном наряде поцеловала супруга на фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном черно-белом снимке артисты позировали на пляже. Так, 32-летняя Пожарская предстала перед камерой в бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов. Помимо этого, звезда распустила длинные темные волосы. Ее 34-летний избранник, в свою очередь, надел плавательные шорты.

В декабре 2024 года жена Ивана Янковского решила распродать гардероб стоимостью более чем миллион рублей. Согласно представленным на платформе для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей позициям, звезда предлагала к покупке 36 дорогостоящих товаров российских и зарубежных марок.