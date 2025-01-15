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20:51, 15 января 2025Наука и техника

Российский дрон уничтожил технику НАТО на сотни миллионов долларов

ТАСС: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $300 миллионов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО в зоне специальной военной операции (СВО) на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Никитин во время ежегодного послания отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». «Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием», — отметил глава Новгородской области.

Никитин выделил местных инженеров, которые с нуля и меньше чем за год создали боевого дрона «Князь Вандал». «Безусловно, в этом году мы продолжим поддержку героев специальной военной операции и их близких. А юбилей Великой Победы отметим с особым чувством — чувством единения поколений», — подчеркнул губернатор Новгородской области.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые был использован в Курской области в августе 2024 года. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.

Ранее стало известно, что проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России. Часть производства планируется организовать недалеко от передовой специальной военной операции.

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