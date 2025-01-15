Российский дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе

Гендиректор Чадаев: Дрон «Князь Вандал Новгородский» произведут по франшизе

Проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

В настоящее время идет развертывание производственной сети. Часть производства планируется организовать недалеко от передовой специальной военной операции. «Туда будут приезжать готовые комплекты дронов и собираться, а также дооснащаться под конкретную задачу», — сказал руководитель.

Он добавил, что возглавляемый им НЦП оказывает консультации различным российским разработчикам, заинтересованным в создании проводных дронов.

Ранее Чадаев сообщил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.

Как пишет обозреватель издания Business Insider Джейк Эпштейн, российские беспилотные летательные аппараты, управляемые через оптоволоконные кабели, неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и сеют хаос среди Вооруженных сил Украины.