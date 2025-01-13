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12:15, 13 января 2025Наука и техника

На Западе рассказали о неуязвимости российских оптоволоконных БПЛА

BI: Российские оптоволоконные БПЛА сеют хаос среди ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), управляемые через оптоволоконные кабели, неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и сеют хаос среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывает обозреватель издания Business Insider (BI) Джейк Эпштейн.

«Российские войска используют начиненные взрывчаткой беспилотники на оптоволоконном кабеле для нанесения высокоточных ударов по скоплениям украинских войск и военной техники. Эти беспилотники помехоустойчивы, и Киев отчаянно ищет решение, чтобы дать отпор», — говорится в публикации.

Там утверждается, что западная военная промышленность пытается решить проблему с российскими оптоволоконными БПЛА, однако пока говорить о конкретных результатах рано.

По словам главного технического директора американо-украинской компании Kara Dag, представившегося Джоном, оптоволоконные беспилотники летают близко к земле, практически незаметны для радаров и предоставляют оператору изображения высокой четкости. Сейчас его компания работает над акустической системой из десятков микрофонов, которые могут позволить услышать пролетающий мимо оптоволоконный БПЛА.

Другой подход предполагает использование инфракрасного лазера.

Майор подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины по имени Юрий рассказал изданию, что недостатком таких БПЛА являются их невысокая скорость полета и недостаточная маневренность.

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В декабре в конструкторском бюро «Гортензия» сообщили ТАСС, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять FPV-дрон «Гортензия» с управлением по оптоволоконному кабелю.

В ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство.

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