В зоне СВО начали применять проводной дрон «Гортензия»

FPV-дрон «Гортензия» с проводным управлением начали применять в зоне СВО

FPV-дрон «Гортензия» с управлением по оптоволоконному кабелю начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в конструкторском бюро «Гортензия» сообщили ТАСС.

«Было применено инновационное крепление оптоволокна, отличающееся надежностью и удобством. Таким образом обеспечивается стабильность и защита линии связи даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Оптоволоконный дрон "Гортензия" уже начал применяться в зоне спецоперации», — рассказали в организации.

Также проводной аппарат оснащен универсальной системой крепления полезной нагрузки, которая позволяет нести не только снаряды, но и дополнительное оборудование, включая системы сбросов.

В ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство. По его словам, военнослужащие положительно отзываются об аппарате.