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14:18, 24 декабря 2024Наука и техника

В зоне СВО начали применять проводной дрон «Гортензия»

FPV-дрон «Гортензия» с проводным управлением начали применять в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

FPV-дрон «Гортензия» с управлением по оптоволоконному кабелю начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в конструкторском бюро «Гортензия» сообщили ТАСС.

«Было применено инновационное крепление оптоволокна, отличающееся надежностью и удобством. Таким образом обеспечивается стабильность и защита линии связи даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Оптоволоконный дрон "Гортензия" уже начал применяться в зоне спецоперации», — рассказали в организации.

Также проводной аппарат оснащен универсальной системой крепления полезной нагрузки, которая позволяет нести не только снаряды, но и дополнительное оборудование, включая системы сбросов.

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В ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство. По его словам, военнослужащие положительно отзываются об аппарате.

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