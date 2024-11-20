Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:28, 20 ноября 2024Наука и техника

«Князя Вандала Новгородского» запустили в серийное производство

«Ушкуйник»: дрон «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов /  ТАСС

Оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство. Об этом со ссылкой на генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

По его словам, по применению беспилотника в ходе специальной военной операции имеется статистика, данные которой не разглашаются. «Не буду называть конкретные цифры, однако военнослужащие очень положительно отзываются об аппарате, дрон показывает высокую эффективность. Аппарат используется на всех направлениях спецоперации и уже производится серийно», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В сентябре Чадаев пообещал, что НПЦ «Ушкуйник» разработает новые нестандартные дроны.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше