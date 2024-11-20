«Князя Вандала Новгородского» запустили в серийное производство

«Ушкуйник»: дрон «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство

Оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство. Об этом со ссылкой на генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

По его словам, по применению беспилотника в ходе специальной военной операции имеется статистика, данные которой не разглашаются. «Не буду называть конкретные цифры, однако военнослужащие очень положительно отзываются об аппарате, дрон показывает высокую эффективность. Аппарат используется на всех направлениях спецоперации и уже производится серийно», — сказал руководитель.

В сентябре Чадаев пообещал, что НПЦ «Ушкуйник» разработает новые нестандартные дроны.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.