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02:00, 16 января 2025Забота о себе

59-летняя Брук Шилдс пожаловалась на неприятную проблему в сексе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Netflix / Globallookpress.com

Американская актриса Брук Шилдс в своей книге «Брук Шилдс не позволено стареть» пожаловалась на болезненный секс и отсутствие полового влечения. Мемуары 59-летней звезды «Голубой лагуны» цитирует таблоид People.

По словам актрисы, в юности у нее было высокое либидо, однако она не чувствовала права утолять сексуальный аппетит. Когда Шилдс лишилась девственности в 22 года, проще ей не стало. «Я ждала так долго, на мне как будто лежала вся тяжесть мира. И даже когда я начала заниматься сексом, никогда по-настоящему не расслаблялась. О, как бы мне хотелось позволить похоти взять верх!» — размышляет она.

Сейчас же, по признанию Шилдс, она иногда притворяется спящей, когда ее муж, режиссер Крис Хенчи, проявляет инициативу в постели. «Я прохожу через все телесные беды, связанные с возрастом женщины — истончение волос, растительность на лице, жир на животе, сухость влагалища и уменьшение полового влечения — и такая, какая есть, чувствую себя менее привлекательной для него, чем прежде», — заявила актриса.

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Звезда подчеркнула, что семейный врач просит ее вернуть секс в отношения, поскольку это якобы будет для нее полезно. Однако сейчас интим причиняет Брук Шилдс боль. Это, по ее словам, связано с пластикой по омоложению влагалища, которую ей в 40 лет без ее ведома сделал хирург. «Сейчас, чтобы я могла в полной мере насладиться сексом, мне нужны лосьоны и препараты, правильная одежда для сна (возможно, то, что я называю ее одеждой для сна, усугубляет проблему), специальная подушка и, возможно, текила, чтобы я расслабиться», — объяснила она.

Врач порекомендовал актрисе принимать тестостерон для повышения либидо, однако она переживает, что у нее появятся усы. «Пока я рассчитываю на старый подход: аппетит приходит во время еды», — заключила она.

Ранее американская актриса Ева Мендес рассказала, как ее муж Райан Гослинг заставляет ее чувствовать себя сексуальной. По словам 50-летней Мендес, дело во взглядах, которые бросает на нее 43-летний супруг.

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