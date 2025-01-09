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18:43, 9 января 2025Ценности

Брук Шилдс рассказала о сделанной хирургом интимной пластике без ее согласия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американская актриса Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, которую сделал хирург без ее согласия. Соответствующий отрывок из ее мемуаров приводит издание Us Weekly.

Знаменитость призналась, что со школы ее большие половые губы доставляли ей дискомфорт. Когда ей исполнилось 40 лет, врач поинтересовался у нее, не испытывает ли она в настоящий момент подобные ощущения, и уточнил, что операция по уменьшению их размера вполне возможна.

Звезда «Голубой лагуны» согласилась на предложение специалиста. Однако, по ее словам, после вмешательства хирург заявил, что добавил «небольшой бонус». Так, помимо операции по уменьшению половых губ он провел вагинальное омоложение. «Это было похоже на вторжение, как будто изнасилование. Ничто не указывало на необходимость сделать плотнее, меньше и моложе, особенно там», — вспоминает Шилдс.

В ноябре прошлого года Брук Шилдс отреагировала на скандальный образ 34-летней давности, который спародировал популярный комик Джон Малейни.

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