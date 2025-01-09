Брук Шилдс рассказала о сделанной хирургом интимной пластике без ее согласия

Американская актриса Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, которую сделал хирург без ее согласия. Соответствующий отрывок из ее мемуаров приводит издание Us Weekly.

Знаменитость призналась, что со школы ее большие половые губы доставляли ей дискомфорт. Когда ей исполнилось 40 лет, врач поинтересовался у нее, не испытывает ли она в настоящий момент подобные ощущения, и уточнил, что операция по уменьшению их размера вполне возможна.

Звезда «Голубой лагуны» согласилась на предложение специалиста. Однако, по ее словам, после вмешательства хирург заявил, что добавил «небольшой бонус». Так, помимо операции по уменьшению половых губ он провел вагинальное омоложение. «Это было похоже на вторжение, как будто изнасилование. Ничто не указывало на необходимость сделать плотнее, меньше и моложе, особенно там», — вспоминает Шилдс.

В ноябре прошлого года Брук Шилдс отреагировала на скандальный образ 34-летней давности, который спародировал популярный комик Джон Малейни.