В России допустили рост ставок аренды в 2025 году

Эксперт Радченко: Ставки аренды в России будут расти в пределах инфляции

Цены на съемное жилье в России пойдут вверх в 2025 году. Такой прогноз в беседе с «Известиями» высказала президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ставки аренды в стране, несмотря на постоянный рост, все еще не вышли на доковидный уровень, утверждает эксперт. Только за последний год они выросли на 30 процентов и в 2025-м продолжат повышаться. Стоимость аренды зависит от спроса, который, в свою очередь, формируют ключевая ставка и текущие условия по ипотеке. Большинство россиян и сейчас, по словам Радченко, предпочитают кредит сроком на 20-30 лет съему квартиры. Таким образом, ставки аренды будут расти пропорционально доходам нанимателей, но в пределах инфляции, уточнила собеседница газеты.

Ранее россиянам дали рекомендации по выбору съемной квартиры. Так, перед выходом на сделку эксперты советуют проверить, не находится ли объект в продаже. В противном случае надеяться на долгий срок аренды будет рискованно, а собственник зачастит с регулярными просмотрами квартиры.