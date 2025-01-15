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08:33, 15 января 2025Мир

Байден уедет из Белого дома с грузовиками секретных документов

AP: Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Действующий президент США Джо Байден собирается покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами, в том числе секретными. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе. Уходящая администрация пообещала новый и более безопасный протокол проверки того, какие секретные документы будут вывезены из Белого дома», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что в последний раз, когда Байден собирал вещи и покидал свой пост, он забрал с собой «тысячи документов», в том числе секретные, «которые следовало бы отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации США».

13 января советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не страдает от снижения умственных способностей, а все четыре года своего президентства он результативно руководил страной. Он подчеркнул, что политик работал «одинаково хорошо как в обстановке, требующей сиюминутного решения, так и в его обычный день в стенах Овального кабинета».

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